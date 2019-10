“Il Comune da solo non può risolvere il problema del passaggio a livello”

C’era anche il sindaco di Gazzada Schianno Paolo Trevisan sul luogo dello scampato incidente ferroviario al passaggio a livello di via Morazzone.

«Questo è un problema annoso e molto grosso per il nostro paese e lo testimoniano i numerosi incidenti che si verificano – spiega il sindaco -. L’unico modo per affrontarlo è trovare un interlocutore all’interno delle Ferrovie che sappia darci delle risposte. Questo passaggio a livello è chiuso diverse volte e diversi minuti ogni ora ed è una convivenza complicata».

Lo sforzo per superare il problema non è a portata delle possibilità comunali: «il pgt di Gazzada prevede che qui possa esserci un giorno un’infrastruttura in grado di scavalcare l’attraversamento ferroviario ma non sono operazioni che può fare il Comune, richiede spese troppo alte per un ente come il nostro».