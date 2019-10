Ancora uno stop per la Robur: la Sangiorgese si prende il derby

Una rondine non fa primavera, nemmeno in casa Robur et Fides. La vittoria netta ottenuta dai gialloblu nel turno infrasettimanale non ha avuto seguito domenica sera nel sempre atteso derby con la Sangiorgese: al PalaBertelli il referto rosa finisce alla squadra di casa, seppure con scarto minimo (75-73) mentre alla Coelsanus rimane solo l’amarezza per una rimonta che non è stata coronata dal successo.

Partiamo dalla fine, quando il top scorer bluarancio Parlato (in passato anche in A ad Avellino) ha fallito due tiri liberi sul +2, con 8″ da giocare: qui Varese non è riuscita a organizzarsi per l’ultimo assalto dopo il rimbalzo di Allegretti, “graziando” una LTC che per lunghi tratti aveva dominato la gara. Già, perché nel corso delle prime tre frazioni la squadra di Quilici era salita a +10 sul finire del primo periodo per poi toccare anche il +21 dopo meno di 17′ di gioco. Frutto delle giocate di Bocconcelli e Parlato e di una difesa a zona fastidiosa per l’attacco ospite, con il solito – e solitario – Allegretti a garantire produttività. Sul finire del secondo periodo la squadra di Vescovi ha dato qualche segnale positivo con Gergati e Maruca ad affiancare l’ala del 1981, così da ridurre sul -16 (44-28) il divario. (foto S. Arioli/Sangiorgese)

Nella ripresa la Coelsanus ha provato un primo riavvicinamento respinto da Colombo e soci, così alla terza pausa il vantaggio dei Draghi è rimasto consistente, 67-53, con gioco da tre punti di Parlato sulla sirena. A quel punto è stato Ballabio a ispirare il tentativo di recupero della Robur che ha trovato i punti di Gergati e Maruca ma è stata respinta di nuovo dalla tripla di Leardini; poi ancora Maruca, Allegretti e Ballabio hanno firmato il -3 ma un canestro di Parlato e un libero di Roveda hanno garantito un minimissimo margine alla LTC. Negli ultimi assalti è arrivato il -2 con i liberi di Maruca, ma dopo il fallo di Gergati e il passaggio a vuoto di Parlato in lunetta, i gialloblu non sono riusciti a piazzare l’ultimo colpo.

Dopo cinque giornate, quindi, la Robur resta ferma a due punti con le sole Soresina e Mestre alle spalle: troppo poco per le ambizioni di una squadra che – pur priva di Gatti per il mal di schiena – aveva ben altri obiettivi. Il tempo per recuperare, ovviamente, c’è ancora però da questo momento in poi è chiaro che la Coelsanus correrà con l’handicap nonostante un Allegretti da 20,2 punti e 11,8 rimbalzi a partita. Sabato prossimo si ritorna al Centro Campus, ma dall’altra parte della barricata ci sarà una Bernareggio ancora a punteggio pieno. Insomma: sarà ancora molto dura.

LTC Sangiorgese – Coelsanus Varese 75-73

(26-16, 18-12, 23-25, 8-20) Sangiorgese: Parlato 19 (3/6, 4/7), Leardini 11 (3/9, 1/2), Bocconcelli 10 (1/4, 2/5), Toso 10 (3/6), Banchero 10 (2/2, 2/3), Roveda 9 (1/2, 1/4), Colombo 6 (3/5, 0/1), Berra (0/1, 0/2), Idrissi (0/1), Fontana. Ne: Ganna, Apuzzo. All. Quilici.

Varese: Allegretti 22 (3/7, 2/6), Ballabio 18 (5/12, 2/2), Maruca 16 (4/8, 2/6), Gergati 11 (1/3, 3/8), Calzavara 5 (2/5), Rosignoli 1, Caruso (0/4 da 3), Gatto (0/1 da 3), Trentini. Ne: Calcagni, Iaquinta. All. Vescovi.

CLASSIFICA (dopo 5 giornate): San Vendemiano, Padova, Bernareggio 10; Monfalcone, Lecco 8; Vigevano 6; Olginate, Cremona, Vicenza, Piadena, Pavia, Sangiorgese 4; VARESE, Crema 2; Mestre, Soresina 0.