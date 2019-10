Banfi: “Piano attuativo di via Miola, restano molte ombre”

Nota del consigliere comunale indipendente di Saronno Francesco Banfi in merito al dibattito sulla permuta relativa al piano attuativo ATUb13 di via Miola

Su quanto discusso nel consiglio comunale stupisce non poco la presa di posizione dell’imprenditore De Marco, rappresentante della società Adex srl. Come già spiegato in consiglio comunale, il Piano attuativo ATUb13 di via Miola ha lasciato nei consiglieri di minoranza non poche ombre. Le abbiamo messe per iscritto e protocollate il 2 luglio in un esposto al segretario generale del comune di Saronno poichè avente ruolo di responsabile garante della trasparenza e anticorruzione. Il campo da baseball/softball, come già ribadito nei consigli comunali, non esiste: converrebbe smettere di usare come scusa ciò che non esiste. Non si trova infatti conferma di voler fare un campo da baseball/softball in nessun documento dell’amminstrazione, non ci sono risorse a bilancio, nemmeno negli atti di indirizzo o programmazione. Si trova solo a PGT l’area di via De Sanctis oggetto di scambio indicata come ATP (area a trasformazione perequata) ossia un’area a standard e verde (non ci si può costruire) che se ceduta gratuitamente all’amministrazione potrà generare volumetria che il privato cedente l’area potrà trasferire altrove.

Il discorso permuta del terreno comunale di via Miola con il terreno privato di via De Sanctis, che nel comunicato De Marco liquida velocemente, merita un approfondimento. Una pubblica amministrazione può procedere ad alienazioni dei propri beni immobili garantendo trasparenza e pubblicità cioè includendoli nel piano delle alienazioni. In sostanza il comune deve far sapere a tutti che vuole rinunciare a quei beni e perciò li pone in vendita.

E’ ormai cronaca che il terreno di via Miola non fosse stato incluso nel piano delle alienazioni: legittimo chiedersi come abbia fatto Adex srl a proporre la permuta (ammesso dallo stesso De Marco). La risposta è stato quel tentativo di sanatoria ex post a cui abbiamo assistito martedì 24 settembre: la maggioranza arriva nel 2019 ad includere nel piano alienazioni 2018 il terreno comunale di via Miola che è già stato protagonista di una permuta.

La colpa del consigliere Riva quale sarebbe? Aver detto che l’iscrizione nel piano delle alienazioni è una conditio sine qua non per effettuare l’atto e che, non essendoci, l’atto è da considerarsi a suo avviso nullo. Ha così suggerito ai consiglieri di fare attenzione a quel voto.

Oltre questo, Adex srl ha rogitato il 3 maggio 2018 l’area di via De Sanctis a 29,50€/mq e, proposta la permuta all’amministrazione, nemmeno sette giorni dopo dal comune valutavano 39€/mq determinando una plusvalenza di circa 90mila€, circa il 32% in nemmeno sette giorni. Abbiamo chiesto chiarimenti richiedendo, inoltre, se fosse stato richiesto il parere -obbligatorio per legge- di congruità del prezzo all’agenzia del pubblico Demanio: non è stato fatto.

Nessuno ha da contestare l’operato della società Adex srl, ma tutti noi abbiamo richiesto chiarimenti sulla parte svolta dall’ente pubblico. La risposta si è articolata con il tentativo di sanatoria ex post, una lettera del segretario all’indirizzo del consigliere Riva, una serie di accuse e offese formulate dal consigliere Veronesi delle Lega, lo scritto – non richiesto e probabilmente fuori luogo – del rappresentante di Adex srl, De Marco. Tutto ciò lascia un quadro complessivo velatamente intimidatorio verso i consiglieri di minoranza nell’espletamento delle loro funzioni democratiche.

Il consigliere comunale indipendente di Saronno Francesco Banfi