Venerdì 8 novembre a Glocal (ore 17,30 – 19,30) l’appuntamento sarà con “Il bene che fa notizia, l’altra cronaca possibile”, un confronto tra Nello Scavo, giornalista di Avvenire e Paolo Moretti, giornalista dell’ inserto Diogene, settimanale monografico sul volontariato del quotidiano comasco La Provincia. Il focus è sulla cronaca che genera conoscenza, crea legami e relazioni sul territorio.

Come raccontare il sociale per provocarne il cambiamento lo si sperimenta con la stampa dedicata al Terzo settore, ai ritratti dei volontari, alle storie di gesti minimi che hanno la forza di una rivoluzione. Tutto questo è sulle pagine di Avvenire, della Provincia di Como e di altri giornali che con entusiasmo e coraggio investono lavoro, energie e intelligenze, oltre alla carta, per informare su un tema fino a poco tempo fa ritenuto opaco, di scarso interesse. Vero il contrario. Ci sono segnali inaspettati di associazioni che, dopo aver finalmente dato notizia delle loro azioni, hanno ricevuto donazioni da lettori. E questo è solo un aspetto, il primo. C’è poi la conoscenza di un mondo che si legge e si vede simile, si creano relazioni tra volontari che operano in ambiti correlati, ponendo le basi, attraverso i giornali, per una comunità di pratiche. Infine pagina dopo pagina si genera una cultura nuova, la consapevolezza che una società diversa è possibile.

Modera l’incontro Martino Villani, vice direttore di Csv Insubria il cui compito è anche promuovere la cultura del volontariato, quindi «niente di meglio che darne racconto e notizia. Ma serve anche un salto, non solo raccontare quello che si fa ma anche cosa cambia, cosa produce e per farlo abbiamo bisogno di persone disposte ad ascoltare».

L’evento è a ingresso libero, ospite nella sede varesina di Csv Insubria, sala verde in via Brambilla 15.