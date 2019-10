Buon compleanno Museo Bodini!

E’ un anno importante per il Museo Bodini di Gemonio quello che ricorre quest’anno e segna il ventennale dall’apertura. Per festeggiare questo importante traguardo sabato 26 ottobre alle 17 inaugura la mostra “Francesco Messina al Museo Bodini 20 anni dopo”. È infatti del 1999 l’esposizione di sette opere del Maestro in occasione dell’inaugurazione del Museo. Oggi una selezione di sculture in bronzo ricorda nuovamente l’importanza dello scultore e del rapporto che ha avuto con lo stesso Bodini.

Da professore all’Accademia di Belle Arti di Brera, a figura di riferimento per un fondamentale confronto: “Il nostro rapporto divenne di vera intensità nella continuità del lavoro e nell’approfondimento dei contenuti. Diedi ascolto ai suoi suggerimenti e trovai forza e riscontro preciso nella ricerca, pur conservando, nel mio carattere, una libertà di visione legata alla mia origine lombarda e settentrionale. Il Maestro considerava questa mia caratteristica come una dote e la sosteneva con una stima che mi dimostrò poi, sempre, negli anni con affetto”, scriveva Bodini.

All’esposizione di opere di Francesco Messina, si affianca la volontà di ripercorre questi vent’anni di attività del Museo Bodini, attraverso un’ampia ricerca fotografica: dalle immagini della cascina rurale e dei lavori di ristrutturazione sino all’inaugurazione e alle successive esposizioni ed eventi. Si ricordano così alcuni dei volti e dei momenti che hanno permesso alla ‘Bottega di Bodini’ -come si legge sui cartelli del cantiere nella metà degli anni Novanta- di essere luogo di cultura, arte, incontro, confronto e crescita.

Francesco Messina al Museo Bodini 20 anni dopo

Inaugurazione sabato 26 ottobre ore 17.00

26 ottobre 2019 – 19 gennaio 2020

Orari: sabato – domenica 10.30-12.30 / 15.00-18.00

Museo Civico Floriano Bodini

Via Marsala, 11 – 21036 Gemonio (VA)

info@museobodini.it

www.museobodini.it