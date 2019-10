Cocaina in auto, denunciati due pusher

Proseguono gli interventi della Polizia Locale di Saronno orientati al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Ieri, domenica 6 ottobre, gli agenti, durante un controllo, hanno sequestrato 22 grammi di cocaina, 150 euro in contanti ed un telefono cellulare a due cittadini marocchini di 37 e 29 anni. La droga è stata rinvenuta in auto a seguito di controlli della polizia stradale. Sono stati denunciati il conducente e il passeggero per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il conducente è stato anche sanzionato perché non aveva una valida traduzione della propria patente straniera, per non avere con sé la carta di circolazione del veicolo e perché sprovvisto di copertura assicurativa.

«Sono operazioni importanti di prevenzione – ha spiegato il primo cittadino Alessandro Fagioli – che i nostri agenti, su mia volontà, svolgono ormai costantemente dall’inizio del nostro mandato. Il fenomeno dello spaccio e consumo di stupefacenti è difficile da sconfiggere, ma non impossibile. Per debellarlo serve un controllo specifico e costante: queste operazioni vanno in questa direzione. Detto questo, è altresì importante sottolineare che oltre al controllo, servono leggi che prevedano punizioni esemplari e certe».