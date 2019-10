Concerto di soli sax a Varese aspettando Halloween. L’appuntamento è per 26 ottobre alle 18, all’Auditorium del Civico Liceo Musicale “Malipiero” di Varese. Ingresso libero. Il tradizionale Concerto di Halloween con “Due note da paura”, tenuto dagli allievi che compongono l’Ensemble de Saxophones Junior e l’Ensemble de Saxophones di Varese, quest’anno, oltre ad alcuni brani “da brivido” sarà impreziosito da musiche più “serene” per celebrare i cinquant’anni del primo passo dell’uomo sulla Luna.

Sarà un viaggio attraverso famosissimi brani, tra i quali spiccano la Marcia Funebre per una Marionetta di Gounod, Moonlight Serenade di Glenn Miller e le musiche di Nightmare Before Christmas e di Ghostbusters scritte da Danny Elfman. Come ciliegina sulla “zucca”, prima e dopo il concerto, nel foyer dell’Auditorium del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese, potrete trovare un banchetto preparato dai ragazzi con delizie e leccornie a tema e il ricavato sarà devoluto ad ActionAid, con cui la Sax Academy collabora già da tempo con le adozione a distanza.