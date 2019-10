Coppa Italia Eccellenza, Verbano eliminato

Si ferma ai quarti di finale la corsa del Verbano in Coppa Italia di Eccellenza.

I rossoneri sono stati sconfitti 2-0 a Grumello al Monte contro i padroni di casa dell’Atletico ChiudunoGrumellese. Gara indirizzata nel primo tempo per i bergamaschi, che la sbloccano al 31′ con Macetti e raddoppiano al 36′ di Longhi.

Dal Girone A di Eccellenza avanza alle semifinali anche l’Ardor Lazzate, che ha battuto 2-1 il Pavia di mister Giuliano Melosi. In rete per i lazzatesi un altro ex Varese, il classe 1999 Aurelio Mondoni. Non passa il taglio invece il Fenegrò sconfitto in casa 2-1 dalla Casatese.

Supera i quarti di finali anche la Valcalepio, che ha battuto 1-0 il Telgate.