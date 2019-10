“Così abbiamo fatto prendere le ladre dell’Audi”

Come funziona il “controllo del vicinato”? E soprattutto: funziona? Sì, se gestito bene dà i risultati per i quali è stato pensato e creato. Quello che è avvenuto in Valbossa è l’esempio che, senza il bisogno di organizzare squadre punitive o ronde di vario genere, il servizio può aiutare le forze dell’ordine e aumentare la sicurezza di un territorio.

Ecco che cosa è accaduto: qualche giorno fa sul gruppo whatsapp per il controllo del territorio di Azzate, che ha 227 iscritti ed è in contatto con la polizia locale, è partito un messaggio che metteva in guardia i cittadini: “Buongiorno a tutti, vi segnalo la presenza sul nostro territorio di quattro individui, presumibilmente dell’est, viaggiano a bordo di un Audi S3, l’ultima targa segnalata inizia per EB. Hanno tentato di entrare in diverse abitazioni tra Gazzada e Buguggiate. I carabinieri sono già sulle loro tracce, ma vi chiedo la massima attenzione e la segnalazione immediata al 112 se doveste avvistarli”.

Il tam tam è partito, si è diffuso ed è arrivato anche nei paesi limitrofi. E ieri sera la “trappola è scattata” grazie alla segnalazione di una cittadina di Buguggiate.

«Hanno suonato anche a noi il campanello in via Trieste chiedendo se ci fosse Francesco, qui non abita nessuno con questo nome – ci racconta- . Tempo un minuto abbiamo capito che qualcosa non tornava. Erano quattro donne, le ho seguite per capire dove andassero. Sono salite sulla macchina che avevano segnalato e sono partite. Il mio compagno è uscito nella speranza di trovarle e così è stato… . Erano parcheggiate in piazza del comune (come si vede nella foto). Ma tre erano in giro a piedi. Quindi ha chiamato subito carabinieri che in pochi minuti sono arrivati. Ieri sera è poi andato in caserma, gli hanno detto che la refurtiva era nascosta un po’ ovunque. Deduco che siano andate in paese poi, forse, disturbate siano uscite verso via Trieste, per poi tornare in paese».

Ora anche a Buguggiate verrà aperto un gruppo whatsapp per il controllo del territorio. A gestirlo sarà Ilenia Caramella: «Me lo ha suggerito Alessandra Colli che coordina quello di Azzate. Ho pensato fosse una buona idea, soprattutto dopo l’episodio di ieri. Mi organizzerò nei prossimi giorni. Chi desidera iscriversi mi contatti».