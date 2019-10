Crenna, via Pascoli chiusa al traffico per un giorno

Chiusa per un giorno la via Pascoli di Gallarate: .

La strada del quartiere Crenna sarà chiusa al traffico dalle 9 alle 17 di venerdì 25 ottobre, all’altezza del n. 5, eccetto residenti ed attività in loco.

La chiusura è necessaria per operazioni di manutenzione antenna di telefonia mobile. Per chi proviene da Nord o dal centro di Gallarate si consiglia di utilizzare come alternativa la Via per Besnate o Corso Sempione/Via Bettolino.