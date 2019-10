Dai fossili alle tombe, viaggio con “l’astronave del tempo” di Arsago Seprio

Un’astronave nel tempo. Così definisce Martino Rosso, ex assessore ed esperto di storia, quello che si può fare senza mai muoversi da Arsago Seprio. Il suo museo archeologico e il complesso della Pieve sono infatti i tesori di un piccolo centro la cui storia parte dagli insediamenti palafitticoli e prosegue con l’epoca romana.

Ma nella città si può volare indietro nel tempo di milioni di anni grazie ad una ricca collezione di fossili conservati proprio nel polo museale.

Una storia millenaria che vi raccontiamo in questo reportage realizzato in collaborazione con Varese 4U – Archeo. Un viaggio, quello tra il patrimonio archeologico della Provincia di Varese, che abbiamo incominciato mesi fa e che continua ad arricchirsi. Per guardare tutti gli altri reportage clicca qui.

