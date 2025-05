Ad Arsago e Casorate arriva in elicottero la Madonna di Fatima

Le parrocchie di Arsago Seprio e di Casorate Sempione si apprestano ad accogliere la statua della Madonna di Fatima, proveniente dall’omonimo santuario portoghese, da domenica 18 a domenica 25 Maggio.

Il programma, aperto a tutti, è davvero ricco di iniziative e coinvolgerà le Comunità dei due paesi. Si comincerà domenica 18 maggio alle ore 17:00 con l’arrivo della Madonna in elicottero sul campo dell’oratorio di Arsago, la Santa Messa solenne presieduta da sua ecc. Mons. Vincenzo Di Mauro nella Basilica di Arsago e in serata una Meditazione di Canti Gregoriani.

I giorni successivi vedranno un alternarsi di momenti di preghiera, la recita del Santo Rosario e diverse Sante Messe con apertura delle chiese dalle 7.30 alle 22.30.

Particolarmente significative le due processioni con l’immagine della Madonna e le fiaccole mercoledì 21 maggio alle ore 21:00 per le vie di Arsago e sabato 24 maggio alle ore 21:00 per le vie di Casorate.

Questi giorni speciali si concluderanno domenica 25 Maggio alle ore 15:00 con la Santa Messa solenne presieduta da mons. Franco Gallivanone, vicario episcopale per la Zona di Varese, nella Chiesa Parrocchiale di Casorate e il saluto alla Madonna, che ripartirà in elicottero alle ore 16:00 dal campo dell’Oratorio di Casorate.

Per tutti sarà un’occasione di spiritualità e preghiera più intensa, vissuta nel mese dedicato al Santo Rosario.

Il programma completo è consultabile sul sito della Comunità Pastorale, qui.