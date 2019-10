Domenica l’ultima visita stagionale alla Grotta Remeron

Domenica 27 ottobre sarà l’ultima apertura stagionale della Grotta Remeron che poi, sino al prossimo marzo, sarà riservata agli abitanti naturali delle cavità, i pipistrelli.

Sono ben cinque le specie presenti in Remeron, di cui due sono considerate, a livello comunitario, di particolare interesse conservazionistico, facendo quindi rientrare la grotta tra i siti più importanti per la conservazione della popolazione di pipistrelli in Lombardia.

Alle 9.30 e alle 10.00 partiranno le ultime due escursioni guidate dalla Colonia Rossi di Barasso; addentrandosi nel bosco ormai tinteggiato dai colori autunnali, sarà possibile scendere sino alla profondità di 50 metri all’interno della Remeron e provare l’esperienza del buio assoluto, normalmenteì un’emozione riservata agli speleologi.

La stagione 2019 si chiuderà così superando la quota di 2000 visitatori, per lo più famiglie, che hanno deciso di passare una domenica diversa dal solito, in parte tra i boschi delle prealpi lombarde ed in parte nel loro sottosuolo.Cosa riserverà il 2020? Una Colonia Rossi ancora più accogliente e più didattica, in grado così di soddisfare le esigenze delle scuole, una nuova segnaletica stradale per i turisti e nuove escursioni sul territorio barassese; insomma, l’offerta si amplia, e la nostra montagna sarà sempre più la protagonista. Prenotazioni www.grottaremeron.com – info 800090239.