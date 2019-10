Don Luca lascia la comunità pastorale di Canonica

Don Luca Trainini lascia la comunità pastorale di Canonica. La notizia ha lasciato sorpresi e sbigottiti tutti in valle, soprattutto i giovani e ragazzi al quale erano affezionati per via della sua intraprendenza nelle attività dell’oratorio.

I saluti della popolazione sono in programma per domenica 3 novembre.

Vicario a Canonica dal 2013 e insegnante di religione presso le scuole medie, è promotore e principale animatore dell’oratorio e del “Grest“.