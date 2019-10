Doppio appuntamento a Solbiate e Busto per i tecnici di tutta Europa

Per un fine settimana il sud della nostra provincia diventerà la capitale europea del taekwondo, l’arte marziale coreana che è entrata a far parte del programma olimpico nel 2000 e che ha già portato tre medaglie all’Italia: l’oro di Carlo Molfetta e il bronzo di Mauro Sarmiento a Londra 2012 preceduti dall’argento dello stesso Sarmiento a Pechino 2008.

Saranno oltre 100 i tecnici attesi alla sala congressi dell’hotel “Le Robinie” di Solbiate Olona per partecipare al 5° Congresso europeo del taekwondo “Song Moo Kwan”. All’incontro parteciperà il presidente europeo Guy Jones affiancato dai presidenti nazionali dei paesi partecipanti e cioè Italia, Irlanda, Inghilterra, Austria, Spagna, Francia, Portogallo e Corea. Il congresso si aprirà alle 9 di sabato mattina (26 ottobre) per terminare alle 12,30.

Dalle ore 14,30 invece, le delegazioni si trasferiranno al PalaBisterzo di Busto Arsizio per il corso di aggiornamento nazionale, al quale sono iscritti oltre 100 tecnici italiani. Ospite d’onore sarà Cha Dong Min, medaglia d’oro olimpica a Pechino e bronzo a Rio de Janeiro nella categoria oltre gli 80 Kg. Cha arriverà direttamente dalla Corea su mandato del Kukkiwon, l’organismo mondiale che certifica gradi e qualifiche del taekwondo e avrà il compito di contribuire all’evento e supportare il Song Moo Kwan una delle nove “scuole” che hanno fondato la versione moderna di quest’arte marziale.

Oltre al campione coreano saranno presenti altri maestri di fama internazionale come l’olimpionico britannico Mark Richardson, come Hernando Reyes che arriverà da Siviglia e come i tecnici più importanti del panorama italiano come Luigi Signore, Tonino Deplano e Giovanni Sotgia.