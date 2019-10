Easyjet apre a Malpensa il suo centro di formazione. È l’unico in Europa continentale

14 milioni di euro d’investimento, tre simulatori d’avanguardia: è il nuovo training center di Easyjet a Malpensa, realizzato insieme a Cae è destinato ad assorbire le esigenze di formazione e aggiornamento di tutti i piloti basati in Europa.

«È il primo centro di addestramento Easyjet fuori da Uk, grazie alla partnership con Cae, in cui riponiamo grande fiducia» ha spiegato il Ceo di Easyjet John Lundgren. Quello di Malpensa è «uno dei tre nuovi centri consegnati da Cae», l’unico in Europa continentale, dal momento che gli altri due si trovano a Manchester e London Gatwick. Una realtà importante anche per le centinaia di dipendenti basati sul continente e in particolare in Italia: «Rappresentiamo la terza maggior compagnia aerea per passeggeri: impegniamo più di 1400 persone con contratti di legislazione locale», ha sottolineato Lundgren.

I tre simulatori riproducono alla perfezione il comportamento degli Airbus A320, il nerbo della flotta Easyjet. «I nostri piloti sono tra quelli formati meglio nell’intera industria» ha aggiunto Lundgren. «Vi ringraziamo tantissimo per la vostra scelta» ha aggiunto Reyes Jardì, responsabile Sud Europa di Cae, azienda canadese leader nel mondo dei simulatori. «Con questa nuova aggiunta al proprio network, CAE sarà ora in grado di addestrare oltre 35mila piloti di voli commerciali in Europa, inclusi più di duemila piloti all’anno presso il nuovo CAE training centre di Milano» ha dichiarato Nick Leontidis, presidente del Gruppo CAE, Civil Aviation Training Solutions. «Il CAE training centre di Milano è una struttura all’avanguardia dotata anche di moderne aule e spazi dedicati per il debriefing dei piloti, e di tutte le tecnologie di ultima generazione. Siamo lieti di dare il benvenuto presso il CAE training centre di Milano ai piloti easyJet che iniziano l’addestramento sui simulatori di volo di ultima generazione di CAE e ringraziamo easyJet per questa partnership e per la continua fiducia che ci accorda».

Il nuovissimo centro di addestramento CAE di Milano Malpensa è attualmente dotato di tre nuovi simulatori di volo serie CAE 7000XR Airbus A320, equipaggiati con il sistema visivo CAE Tropos 6000XR. Nel dicembre 2019 a questi simulatori si affiancherà l’ultimo dispositivo di addestramento al volo ‘CAE 600XR Airbus A320’, equipaggiato con il sistema visivo collimato CAE Tropos™ 6000XR e un’annessa area dedicata agli istruttori.

All’inaugurazione del nuovo centro – realizzato al Word Trade Center Malpensa Airport, in territorio di Lonate Pozzolo – sono intervenuti anche il sindaco locale Nadia Rosa, l’assessore alle infrastrutture di Regione Lombardia Claudia Terzi, le autorità canadesi con l’ambasciatore Alexandra Bugailiskis e la delegata del Quebec Marianna Simeone. «La scelta di investire su Regione Lombardia non può che confermare che la Lombardia è una terra in cui si può guardare al futuro, fare innovazione» ha detto l’assessore Terzi. «Lunga vita a questo centro straordinario di formazione» hanno concluso invece i delegati dell’Ambasciata canadese.