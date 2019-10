Fbc Saronno 1910: “Il nostro ds Morandi non si è dimesso”

Nota dell’Asd Fbc Saronno 1910

In merito ad alcune notizie apparse su un media locale (non su VareseNews, ndr) la società Fbc Saronno 1910 smentisce ogni tipo di notizia a riguardo le dimissioni del direttore sportivo Simone Morandi, mai pervenute ai vertici societari e pertanto trattasi di notizia non fondata.

Nel lavoro svolto dal direttore sportivo Simone Morandi la società crede fortemente e la sua posizione non è mai stata in discussione.

Si ricorda fin da ora, come successo fino ad oggi, che qualora la società volesse comunicare qualcosa ai propri tifosi e alla stampa, questo avverrà celermente e tramite un comunicato ufficiale della società.

Asd Fbc Saronno 1910