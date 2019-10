Ferrovia Gallarate-Malpensa, Regione tira dritto. Nonostante i dubbi

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comitato SalviAMO la Brughiera, sul progetto della ferrovia Gallarate-Malpensa T2 (nella foto: un precedente sopralluogo nella zona interessata dall’opera)

Osservazioni a seguito Conferenza dei Servizi del 26/09/2019

Giovedì 26 Settembre 2019, Milano Regione Lombardia

I rappresentanti del comitato hanno capito dalle parole dei funzionari che questo progetto è già stato deciso da Regione Lombardia.

E’ da più di un anno che si è aperta la Conferenza dei Servizi e ancora oggi il Parco del Ticino ha di nuovo sottolineato di non essere in grado di dare un parere, in quanto mancano gli elementi fondamentali (opzione zero, garanzie rispetto all’Analisi Costi Benefici, pianificazione generale dell’area Malpensa) per decidere se la ferrovia serve o non serve.

Anche il comune di Casorate Sempione, allineatosi al Parco del Ticino, ha manifestato il proprio imbarazzo nel dover formulare un parere definitivo su un progetto così impattante e invasivo per il proprio territorio.

Nella nostra veste di uditori restiamo continuamente sconcertati nell’ osservare che gli enti preposti alla gestione del territorio, da più di un anno, continuano a dichiarare di non avere tutti gli elementi per poter esprimere un parere, mentre dall’altra parte la Regione dichiara di avere già deciso e di voler approvare il progetto entro il 22/10/2019.

Il Comitato SalviAMO La Brughiera denuncia il rischio che un progetto cosi impattante sia portato a compimento nel giro di tre settimane dopo che diversi enti hanno dichiarato che fino ad oggi non hanno avuto gli elementi per poter decidere. Auspica che nessuno consideri eventuali elementi compensativi, in sostruzione delle corrette richieste degli enti territoriali (Vedi opzione zero, utilità dell’opera) per giustificare il via libera all’opera stessa.

Casorate Sempione, 01.10.2019

Il Presidente del Comitato SalviAMO la Brughiera Stefano Bianchi