Furto di vestiti per 100 euro, denunciati

Nella giornata di ieri, giovedì, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 22enne ed un 36enne entrambi disoccupati di origini albanesi, in quanto resisi responsabili del reato di furto aggravato.

In particolare i militari in seguito ad una segnalazione telefonica al 112 sono intervenuti in Viale Milano, presso un negozio di abbigliamento, ove hanno bloccato i due soggetti in due distinte occasioni, poco dopo aver sottratto ed occultato sulla propria persona alcuni capi di abbigliamento.

La merce rubata ha un valore commerciale complessivo quantificato di circa 100 euro.

I due sono stati sorpresi dal personale addetto alla sicurezza che ha chiamato i carabinieri.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari