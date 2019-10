Futura Volley Giovani in cerca dei primi punti

Domenica 20 ottobre tra le mura amiche del San Luigi di Busto Arsizio, le cocche di coach Lucchini scenderanno in campo nella terza giornata di A2 contro la P2P Smilers Baronissi di Barbieri (inizio gara ore 16:30).

Le ragazze della Futura Volley Giovani cercheranno la prima vittoria dopo un inizio campionato nel quale hanno subito l’esordio in categoria, con la voglia di riscattarsi e tornare a vincere in casa, dove per ben due anni non avevano mai perso alcuna partita.

In settimana le ragazze hanno lavorato molto sotto la guida attenta di coach Lucchini, che ha visto una crescita e che è convinto che le sue ragazze possano fare una buona prestazione: «Siamo in crescita e vogliamo puntare grosso su questa partita, l’obiettivo è quello di smuovere questa classifica che ci penalizza. Nelle due sfide precedenti è sicuramente mancata la capacità di credere di poter giocare punto a punto in ogni set: questa qualità, stimolata a dovere da queste stesse atlete che stanno lavorando durissimo, può venire fuori già dopodomani. È una partita con tante incognite, ma allo stesso tempo l’adattamento alla Serie A2 sta arrivando a passo spedito».

Dall’altra parte della rete invece la formazione di Barbieri vedrà per la prima volta in campo il neo acquisto Krystle Esdelle, opposto di Trinidad e Tobago e che potrà fare al differenza tra le fila della P2P.

Programma (3 giornata di andata): Delta Informatica Trentino-Barricalla CUS Torino, Lpm Bam Mondovì–Acqua&Sapone Roma, S.lle Ramonda Ipag Montecchio–Roana Cbf HR Macerata, Sigel Marsala – Olimpia Teodora Ravenna