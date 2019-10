Gattino perso, è in caserma dai vigili del fuoco

La bimba che suona al “piantone“ della caserma e dice: «Signore, l’ho trovato per strada, cosa devo fare?».

Il vigile del fuoco esce, prende in braccio il gattino, l’accarezza e gli fa una coccola.

«Non preoccuparti, ci pensiamo noi».

Ora l’animale, uno splendido gatto fulvo dell’età di circa 6-7 mesi è in caserma a Varese dove tutti sperano che il padrone potrà rapidamente raggiungerlo e portarlo a casa.

«È un animale molto socievole, si capisce che è abituato a stare in compagnia dell’uomo. Probabilmente si è allontanato da una delle case del quartiere Sangallo», dicono dal comando di Varese, e fanno sapere che il micetto sta bene ed è in caserma lì da loro, ma per il personale di via Legnani tenerlo risulterebbe davvero macchinoso, e quindi esortano affinché il proprietario dell’animale si faccia avanti.

Il riferimento telefonico per avere informazioni è questo: 3472424304.