Il giovedì lo shopping si fa in pausa pranzo

Ascom e negozianti del centro storico di Gallarate hanno stipulato il “Patto per il commercio” e c’è subito il primo atto concreto: a partire da giovedì 31 ottobre parte la sperimentazione dell’orario prolungato in pausa pranzo.

«E’ una delle proposte emerse nel corso dei due incontri nella nostra sede, votata all’unanimità da tutti i commercianti presenti – spiega Renato Chiodi, presidente di Confcommercio Gallarate Malpensa – Ci siamo tutti trovati d’accordo sull’opportunità di provare ad attirare clienti nell’orario del break di metà giornata. Siamo consapevoli del fatto che i risultati non saranno immediati, ma siamo convinti che piano piano arriveranno. Dovremo essere bravi a rendere cosa “universalmente” nota che a Gallarate tutti i giovedì i negozi saranno aperti all’ora di pranzo. Un obiettivo che ritengo sia raggiungibile, a condizione però che aderisca all’iniziativa il maggior numero possibile di attività».

Milena Betto, consigliera Ascom, e Luca Filiberti, presidente del Naga, sono in prima linea nel lavoro di coinvolgimento dei commercianti del centro. La squadra al gran completo è insomma compatta e punta al risultato di una partecipazione massiccia alla sperimentazione.

Dall’assessore al commercio di Gallarate, Claudia Maria Mazzetti, arriva il plauso all’iniziativa: «Mi fa piacere che la proposta da me lanciata un anno e mezzo fa venga ora accolta dai commercianti ai quali dico di avere pazienza perché i risultati arriveranno con il tempo».

Anche l’esponente della giunta gallaratese è convinta che il buon esito della sperimentazione sia legato al numero di adesioni: «Lo ripeto da sempre, l’unione fa la forza e soprattutto in questo caso, tanti negozi aperti in pausa pranzo avrebbero il significato dell’aiutarsi a vicenda. L’orario prolungato è una grande comodità soprattutto per chi lavora in centro che avrebbe del tempo in più per quegli acquisti di solito rimandati nel week-end o a fine pomeriggio. Sarebbe un ulteriore servizio rivolto agli utenti e, contemporaneamente, un modo per contrastare l’e-commerce che, non dimentichiamolo, resta attivo 24 ore su 24».

Mazzetti ricorda anche il vantaggio di potere contare sui posteggi blu gratuiti: «Dalle 12.30 alle 14 la sosta è libera e in quella fascia oraria i posti disponibili ci sono».

Il personale Ascom sta coinvolgendo direttamente ogni singola attività del centro per raccogliere le adesioni. Si avrà il quadro completo tra qualche giorno. «L’obbiettivo vero, che questo primo atto del patto per il commercio vuole perseguire, è quello di fare rete insieme, con un programma sviluppato e con il coinvolgimento diretto dei singoli commercianti del centro – conclude Chiodi – Puntiamo a costruire un sistema di marketing univoco per il supporto e la valorizzazione delle singole attività della città di Gallarate. Un sistema che Ascom, insieme con Naga e Comune, ritiene possibile realizzare attraverso il Distretto».

Quella dell’orario prolungato in pausa pranzo è solo la prima delle proposte formulate dai commercianti e analizzate insieme ai vertici dell’Associazione: «Non ci fermeremo, nei prossimi mesi percorreremo anche altre strade».