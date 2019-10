Gita scolastica alla base dell’elisoccorso

Domani, mercoledì 23 ottobre, la base del 118 e dell’Elisoccorso di Villa Guardia (Como) ospiterà 90 alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria di Villa Guardia.

La visita avrà inizio alle ore 8.45 e si concluderà alle 12. Il programma prevede un breve momento di accoglienza cui seguirà una “lezione” giocosa sul Numero Unico per le Emergenze – NUE 112.

I bambini visiteranno poi la Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza – SOREU dei Laghi e visioneranno con gli operatori di turno i momenti di attivazione del Soccorso Sanitario.

Saranno illustrate anche le attività di soccorso tecnico a supporto di quello sanitario e sarà effettuata una simulazione di soccorso partendo dalla chiamata al NUE 112 da parte di uno degli insegnanti con l’intervento “dal vivo” dei soccorritori dell’Ambulanza e del medico/infermiere AREU con l’automedica. Infine, gli studenti potranno conoscere tutti i segreti dell’elicottero di stanza nella Base comasca.

La mattinata dedicata alla scuola si inserisce nel filone di attività della Basa comasca dedicate a diffondere la conoscenza del sistema regionale dell’emergenza-urgenza che annovera tra gli appuntamenti gli open day per la popolazione e le serate delle Centrali Aperte Srl per i soccorritori 118 delle Associazioni/Enti delle Croci convenzionate con il sistema, avviate nel 2016 in occasione del Trentennale dell’Elisoccorso di Como.