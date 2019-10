Guardia di Finanza in Regione alla ricerca di documenti sull’incarico a Luca Marsico

La Guardia di Finanza ha perquisito questa mattina (giovedì) gli uffici di Regione Lombardia alla ricerca di documenti relativi all’indagine che vede il governatore Attilio Fontana indagato per abuso d’ufficio per un incarico affidato al suo collega di studio Luca Marsico.

Il fascicolo, stralciato dalla più corposa inchiesta Mensa dei Poveri, vede indagato il presidente della Regione che avrebbe affidato all’avvocato con cui condivide lo studio legale da molti anni, un incarico retribuito all’interno del Nucleo di valutazione degli investimenti di Regione Lombardia.

Secondo il legale di Fontana, Jacopo Pensa, la perquisizione sarebbe richiesta dai pm milanesi sarebbe da interpretare in senso positivo: «La richiesta di documenti avanzata dal pm con delega alla GdF. Dovendo decidere in ordine alla mia richiesta di archiviazione in ordine alla posizione del Presidente Fontana, evidentemente la Procura intende dare risposte che non lascino spazio a dubbi o a errori di diritto» – ha dichiarato all’Agi.

Secondo Pensa, infatti, quello commesso da Fontana sarebbe, al massimo, un illecito amministrativo.