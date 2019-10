Il trailer di DigitaLife diventa lo spot di DigitalMeet

È stato presentato questa mattina a Roma Digitalmeet 2019, il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale che si terrà dal 22 al 27 ottobre a Padova. Giunto alla sua settima edizione, è un progetto promosso da Fondazione Comunica e Talent Garden Padova. L’organizzazione del Festival ha scelto il docufilm Digitalife, prodotto da Varese Web con Rai Cinema, come spot per il Festival. Il video è stato presentato questa mattina a Roma, in Senato, dove era presente anche Marco Giovannelli, presidente di Varese Web. Alla conferenza, che si è tenuta nella la sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, hanno preso parte, tra gli altri, il senatore Antonio De Poli, il founder di Digitalmeet Gianni Potti e il professore nonché direttore scientifico dell’osservatorio sulla trasformazione digitale Paolo Gubitta.

«Con Digitalmeet vogliamo raccontare la positività del digitale che è entrato nella nostra vita – spiega Gianni Potti –. Dopo la guerra c’è stata una prima forte alfabetizzazione. Poi negli anni Novanta è arrivato l’inglese. Ora è il tempo del digitale. Si tratta di un passaggio importante per il Paese». «Abbiamo lavorato per due anni per arrivare a definire le cento cose che hanno migliorato la nostra vita – interviene Gubitta. Si tratta di cose che riguardano tutti noi e rientrano nelle questioni economiche e sociali. Sono quattro le aree che abbiamo esaminato: vita personale, professionale, relazioni sociali e con le amministrazioni».

Anche il senatore Antonio De Poli prende parola: «Il digitale è una grande opportunità – afferma. Oggi è necessaria una buona alfabetizzazione e lo sviluppo del digitale è la grande sfida che deve mettere al centro l’uomo. Il deficit è un freno alla crescita del sistema Paese, lo è a maggior ragione con l’arrivo del 5G con cui si svilupperanno le Smart cities».

«Con il digitale aumenteranno i posti di lavoro ma questo richiede formazione e conoscenza idonea alle nuove professioni – prosegue De Poli -. Stiamo già vivendo questa fase e l’industria 4.0 lo dimostra; al tempo stesso, però, tre italiani su dieci che non usano internet – spiega il senatore. Alfabetizzate significa entrare nelle scuole con un piano di digitalizzazione per insegnanti e lavoratori attraverso un piano di investimenti mirati. Per affrontare la meglio l’ultimo miglio della trasformazione digitale è necessario quindi elevare la formazione digitale di base di ogni persona a livello di diritto di cittadinanza e così scongiurare il rischio di polarizzazione con la conseguente balcanizzazione della società».

Durante il festival, per la precisione lunedì 23 ottobre alle 17 a Padova, sarà presentato per intero il Docufilm Digitalife.

IL TRAILER DEL FILM