Incidente sulla Briantea, lunghe code

Mattinata difficile per chi viaggia in auto a causa del maltempo, con strade in alcuni tratti allagate e che causano rallentamenti, ma anche per incidenti stradali non gravi ma che fungono da “tappo“ per la circolazione.

Come il caso dello scontro fra due auto avvenuto appena prima delle 8 a Malnate lungo la ss342 “Briantea” nel quale sono rimaste ferite in modo non grave die donne di 25 e 47 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Varese per la rilevazione del sinistro, oltre a un mezzo dell’Sos di Malnate.