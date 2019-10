Iniziati i lavori per la nuova sede della Cri e via ai nuovi corsi per crocerossine

Mentre sono iniziati i lavori per realizzare la nuova, moderna e funzionale sede della Croce Rossa, l’attività dell’ente benefico continua come sempre. Sono, infatti, aperte le iscrizioni ai corsi biennali per diventare Infermiera Volontaria della Croce Rossa.

Sabato 19 ottobre presso la Sede di Via Castelfidardo 17 sarà aperto un Open Day dalle ore 15,00 alle 19,00 per chi fosse interessata, dove le Crocerossine bustesi saranno disponibili a raccontare ed illustrare le tante attività di volontariato che svolgono in Croce Rossa.

Un invito quindi a partecipare per conoscere la figura della Crocerossina, formata per l’emergenza, sempre impegnata in un servizio volontario presso gli Ospedali, negli ambulatori cittadini, sulle autoambulanze, nei Centri di accoglienza, nelle missioni all’estero in ausiliarietà con le Forze Armate, e nelle zone colpite dalle calamità naturali, vicina alle popolazioni.

Un’opportunità viene dunque lanciata alle giovani, e meno giovani che possono dedicare, compatibilmente con il lavoro e la famiglia, un po’ di tempo al volontariato. L’Ispettorato delle Infermiere Volontarie di Busto Arsizio, diretto dall’Ispettrice S.lla Beatrice Signorelli, lancia dunque una sfida al mondo femminile, a chi in pratica vuole sentirsi una “donna speciale” una persona che fa del proprio volontariato uno stile di vita.

Fino alla fine di novembre in Via Castelfidardo 17, presso la sede delle Infermiere Volontarie, sono aperte le iscrizioni per accedere ai corsi gratuiti per diventare Infermiera Volontaria CRI.

A chi è rivolto il corso? A tutte le giovani e donne dai 18 ai 55 anni che hanno conseguito un diploma di maturità quinquennale, che desiderano impegnarsi in un volontariato qualificato. Il corso biennale, prevede lezioni teoriche 2 volte alla settimana, svolte da Medici specialisti e da personale qualificato di Croce Rossa, mentre il tirocinio sarà effettuato nei reparti Ospedalieri.

Al termine del corso verrà rilasciato il diploma di Infermiera Volontaria CRI, riconosciuto dal Ministero della Sanità e della Difesa per operare negli ambiti di Croce Rossa e Forze Armate. Per le Infermiere professionali già laureate in Scienze infermieristiche e per i medici donna, il corso ha una frequenza breve con un esame orale per la qualifica di Infermiera Volontaria di Croce Rossa.

Per delucidazioni e iscrizioni telefonare al 380.1464926. Per colloqui informativi rivolgersi in Sede di Croce Rossa presso l’Ispettorato Infermiere Volontarie il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20,00.