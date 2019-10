La cantastorie e “Lo strano pranzo di Hansel e Gretel”

“Lo strano pranzo di Hansel e Gretel” è il titolo dello spettacolo che andrà in scena nel pomeriggio di domenica 20 ottobre alle ore 16.30 al Teatro Sociale di Busto Arsizio per il secondo appuntamento con Scintille, la rassegna teatrale dedicata ai bambini e curata come sempre da Progetto Zattera.

Un albero al centro della scena è una sorta di “baracca girevole” che è la casa dei genitori ma anche la casa della strega, in un gioco di trasformazioni che coinvolge il pubblico fino al lieto fine della storia.

La bravissima burattinaia e cantastorie Lucia Osellieri torna Busto a grande richiesta, con la sua fisarmonica e il suo carretto pieno di burattini e di altre sorprese, per proporre ai piccoli spettatori la sua festosa versione della famosa favola dei Fratelli Grimm

Spettacolo di burattini, narrazione e pupazzi a vista adatto ai bambini dai 3 anni in su.

Il Teatro sociale è in via Dante Alighieri 8, a Busto Arsizio.

L’ingresso (escluso l’evento di inaugurazione) costa 7 euro (gratuito per i bambini sotto i 3 anni).

Per maggiori info e prenotazioni scrivere a prenotazionesociale@libero.it oppure www.progettozattera.com o la pagina Facebook di Progetto Zattera Teatro.