I cittadini di Mercallo si preparano ad accogliere il nuovo parroco Don Enrico Carulli con una giornata di festa.

Questa sera, venerdì 25 ottobre, è stato organizzato un incontro in Chiesa per un momento di meditazione e preghiera guidato da Don Domenico Scibetta, superiore della comunità guanelliana di Barza.

Domenica 27 invece sono in programma i festeggiamenti di benvenuto: alle 17 il ritrovo è fissato in Municipio. I partecipanti si sposteranno poi in piazza Balconi per il tradizionale taglio del nastro, i saluti del sindaco, Andrea Tessarolo e dei rappresentanti delle associazioni locali: Circolo, Centro sociale, Gruppo giovani, ASD MErcallo e Mercallo Per. Seguirà alle 18 la Santa Messa solenne con il Vicario Episcopale e successivamente un apericena in oratorio. Ad allietare la serata le note della banda cittadina.

A Don Enrico Carulli, dopo undici anni di servizio a Cernusco sul Naviglio, è stato affidato l’incarico di Parroco di Mercallo e Comabbio.