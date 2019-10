La maestra di danza cerca le sue ex allieve

Una ballerina resta ballerina per sempre. Almeno nel cuore e nello spirito. Quante bambine hanno indossato tutù e scarpette, si sono cimentate in corsi, saggi e poi hanno interrotto il loro percorso? La maggior parte, forse, ma ciò non toglie che rimane un’esperienza importante, che forgia personalità e carattere.

Forse non tutti sanno che ad Azzate c’era una scuola di danza. Dal 1986 al 2005 l’auditorium delle scuole medie di Azzate ha visto passare almeno 400 bambine dai corsi di danza classica accademica. Grande successo avevano anche gli spettacoli che a cadenza biennale le allieve eseguivano al Teatro Castellani.

«Ora, un certo numero delle stesse ex allieve avrebbe piacere di poter ricominciare ad esercitarsi in una disciplina che rinforza il corpo e lo spirito. Una disciplina non solo ‘sportiva’, ma artistica sotto tutto i punti di vista – spiega l’insegnate Angela Gaiazzi.

Per questo motivo sarebbe davvero positivo poter riproporre all’interno dello stesso luogo corsi per over 30; potrebbero essere un nuovo inizio per tornare a organizzare in un prossimo futuro corsi di danza classica per allievi dai cinque anni». E sarebbe proprio lei a tenere, come allora, il corso per le sue ex allieve.

Angela Gaiazzi è una maestra qualificata con un diploma conseguito presso la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, ora Accademia delle Arti e dei Mestieri. L’idea, nata e sviluppata con il supporto della Pro Loco di Azzate, è appunto quella di proporre un corso di danza classica per over 30. Ex ballerine, ma anche nuove purché abbiano un minimo di “base”.

Chi vorrà partecipare, o si riconoscesse nelle foto che pubblichiamo e desiderasse tornare a salutare la sua ex insegnante, potrà presentarsi questa sera, mercoledì 9 ottobre, alle 20.45 all’auditorium della scuola media in via Colli 21.