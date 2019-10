La medicina al tempo dei social: dibattito dell’Ordine dei Medici

Il medico “Google”, le fake news, whatsapp in corsia. Sono alcuni dei temi che verranno trattati nel corso dell’annuale simposio di salute pubblica promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese.

Un confronto dal titolo ” WhatshAppens? Tra medicina e social come andrà a finire?“, in programma sabato 5 ottobre alle ore 8.45 presso Unahotels Varese, in via Albani 73 a Varese. Il dibattito vedrà impegnati alcuni esperti dei temi discussi, che si metteranno in dialogo con i medici del nostro territorio.

Come spiega il presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, il dottor Roberto Stella, «uno degli elementi che ha profondamente modificato i rapporti tra strutture sanitarie, medici e cittadini nello scenario contemporaneo della cura e della salute è stato il pervasivo sviluppo di Internet, delle tecnologie digitali e dei social. I social media costituiscono oggi un elemento di comunicazione dalle infinite potenzialità, ma nello stesso tempo il loro utilizzo ed il loro sfruttamento in ambito sanitario richiedono una particolare attenzione ed una grande responsabilità da parte dei professionisti della salute. E’ importante conoscerli bene ed essere consapevoli dei possibili rischi legati al loro uso, in particolare un utilizzo improprio di questi strumenti si può riflettere pericolosamente sul rapporto tra assistito e Servizio sanitario nazionale, tra assistito e Medico, tra Professionisti, e tra questi e

l’organizzazione».

Nel corso del dibattito interverranno Paola Maddalena Ferrari, avvocato, collaboratore “Il Sole 24 ore Sanità”, Alessandro Galimberti, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Emanuele Lettieri, Professore Ordinario Dip. Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, Carlo Nicora, Direttore Generale Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia.