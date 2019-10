La Mornago delle due ruote rivive nel libro di Davide Ielmini

Con la vittoria negli occhi dello sloveno Primoz Roglic e il circuito della Tre Valli varesine ancora caldo, Davide Ielmini regala agli appassionati di ciclismo un nuovo libro: “Pedalare”, un viaggio nella storia del ciclismo a Mornago e non solo. La piccola cittadina in provincia di Varese vanta una solida tradizione ciclistica, così solida da aver regalato alle due ruote alcuni professionisti di livello che l’autore riscopre in questo libro per la gioia degli appassionati.

Pietro Giudici, vincitore di tre tappe al giro d’Italia, Francesco Prina, un asso del ciclocross e fido gregario di Bartali, Arturo Pecchielan, cinque edizioni del Giro d’Italia e componente della nazionale, Arturo Pecchielan, un passista scalatore che aveva il compito di portare il campione Eddy Merckx fino all’ultimo chilometro, e lo sfortunato Adriano Passuello, uno che fin dagli esordi – terzo posto nella Coppa Agostoni – fece vedere di che pasta era fatto. Passuello nel Tour de France del 1968 arriva fino al secondo posto e diventerà il gregario di lusso dei big Bitossi, Zilioli e Motta. E ancora, Giorgio Favaro, scalatore di razza, forte e buono, protagonista in nove edizioni del Giro d’Italia.

C’è poi tutto un mondo fatto di appassionati e amatori, di cicloturisti e imberbi pedalatori, assistenti di gara e giudici blasonati che hanno contribuito non poco a consolidare nel tempo il sentimento nei confronti di questo sport. Uomini e donne che rispondono al nome di Franco Tozzo, Giordano Zuliani, Gianluca Vezzoli, Massimo Muraro, Mauro Fontana, Ettore Fontana, Christian e Camilla Colombo (esordienti), Vincenzo Vezzoli (amatore) e i cicloturisti Eleonora Maculan, Danilo Zordan, Paolo Savoldi, Mirco Torresan, Luciano Caruggi (assistente alla gara) e i giudici di gara Gianfranco Ielmini e Giuseppe Daverio.

Ielmini, con la sua scrittura capace di scavare mirabilmente nei sentimenti e nei tipi umani, ricostruisce una storia attraverso i documenti del tempo (brochure e locandine), articoli e interviste, rivelando tutta la passione e l’amore per uno sport che in questa provincia è simile a una fede. Sullo sfondo di questa narrazione c’è l’Italia che pur nel cambiamento del boom economico mantiene la sua anima rurale, un’identità genuina in grado di perpetuare il mito del ciclista espressione del popolo . «L’Italia deve in parte al ciclismo la sua salvezza. E forse è anche per questo che qui, sullo Stivale, la bicicletta è ancora oggi l’espressione più pura del mito eroico dei giganti della strada».

Venerdì 11 ottobre alle ore 21 al Centro Ricreativo “I quattro campanili” di Mornago, Davide Ielmini presenterà “Pedalare” affiancato dal giornalista Andrea Aliverti. Il ricavato della vendita del libro andrà in beneficenza.