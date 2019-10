 L’Accademia Musicale “Pietro Bertani” diventa maggiorenne

Il prossimo week end l’Accademia “Pietro Bertani” apre le porte della sua sede, completamente rinnovata in occasione dei 18 anni di attività, a grandi e piccini, con laboratori e proposte per tutte le età.

Si inizia sabato 5 ottobre. Dalle ore 14:00 Francesca, Angela e Giusy accoglieranno i più piccoli con una serie di laboratori creativo/musicali.

Alle ore 14:00 spazio ai baby musicisti con il laboratorio di Colormusicoterapia, per bimbi di 4-5 anni: colori e musica per dar sfogo a idee ed emozioni.

Alle 15:00 doppio appuntamento: per i più piccini (dai 4 anni) la fiaba musicale “In una Notte di Temporale”, per i più grandicelli Colormusicoterapia dai 6 anni.

Si chiude con il laboratorio “Costruiamo strumenti musicali utilizzando materiali di riciclo” dalle ore 16:00, aperto dai 4 anni in su.

A tutti i partecipanti sarà offerta la merenda. E’ consigliato abbigliamento comodo e prenotazione alla mail info@accademiabertani.it

Il pomeriggio di domenica 6 ottobre sarà invece dedicato alla presentazione dei corsi strumentali, che da quest’anno per la sezione classica propongono la possibiltà di sostenere esami ABRSM, riconosciuti a livello internazionale, e alle nuove proposte: il laboratorio di canto corale per adulti, tenuto da Giulia Besagni e il corso “Canto e dislessia” tenuto dalla docente/musicoterapista Sara Ercoli.

«Il team dell’Accademia sarà a disposizione per soddisfare ogni curiosità e ci sarà la possibiltà di provare i vari strumenti. Non fatevi scappare una buona occasione per far visita ad una delle realtà giovani più attive sul territorio locale e festeggiare questo importante anniversario», dicono gli organizzatori.