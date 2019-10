“Liberamente”, inaugurata la mostra d’arte a Gerenzano

E’ stata inaugurata sabato 5 ottobre, alla presenza delle autorità cittadine e di un numeroso pubblico, la terza edizione della mostra d’arte intitolata “Liberamente”, presso la sede della Cooperativa SCELAG, in via Fagnani a Gerenzano. Un’iniziativa culturale organizzata dalla Cooperativa stessa, con la collaborazione di Pro Loco e del Comune di Gerenzano, finalizzata a promuovere l’arte e il dibattito in campo artistico.

La mostra è stata aperta dal critico d’arte Dario Ferrè, membro dell’associazione “Famiglia Legnanese”, il quale ha quindi presentato gli otto artisti espositori che mettono in campo le proprie abilità: Raffaella Borghi, Pasquale Brancaccio, Marilena Checchi, Carmelina D’Agati, Francesco Fazio, Claudia Gaetani, Pierangelo Gianni e Maria Palma Pagliaro.

Le loro opere saranno di nuovo esposte in occasione del prossimo weekend. Un’opportunità per dare spazio anche ai fotografi dell’associazione “Palio di Gerenzano”, che danno ai visitatori la possibilità di ripercorrere attraverso un percorso fotografico tutti i momenti salienti del palio, recentemente conclusosi, con una amplissima galleria di scatti.

Una sezione della mostra è inoltre dedicata al concorso fotografico “Scatta Gerenzano”, che si concluderà domenica prossima, 13 ottobre alle ore 16.00, con la premiazione dei fotografi vincitori. Un evento che sostiene dunque la diffusione dell’arte, e che i cittadini di Gerenzano e dei comuni limitrofi stanno sempre più apprezzando, come testimonia la massiccia presenza di visitatori in occasione della giornata inaugurale.

La mostra è a ingresso libero e visitabile presso il salone della cooperativa SCELAG, via Fagnani 14, sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 20.00.