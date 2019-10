Una libreria per piccoli lettori nel cuore della città

La passione per i libri e un costante sogno nel cassetto della giovane bustocca Serena Inghilterra, laureata in editoria, media e giornalismo, hanno dato vita ad una nuova libreria per bambini nel cuore cittadino: “I libri e i giorni”.



L’inaugurazione questa mattina, sabato 5 ottobre, della nuova culla culturale ha visto una grande affluenza di piccoli e grandi lettori. La libreria offre molte proposte anche per adulti non solo con libri di

narrativa e saggistica, ma anche con un’originale oggettistica volta a promuovere l’imprenditoria femminile.

Galleria fotografica Inaugurazione della libreria per bambini " i libri e i giorni" 4 di 7

Hanno animato la giornata di apertura due laboratori, un primo nella mattinata dedicato ai bambini per la creazione del “barattolo della felicità” e un secondo per gli adulti, un viaggio tra storie, poesie e canzoni per dare vita ad un collage dal titolo “il nostro giorno felice”.

Ha dato il benvenuto alla giovane commerciante, il vicesindaco e assessore all’identità, cultura e sviluppo del territorio, Manuela Maffioli, sottolineando l’importanza della nuova attività: «Oggi con Serena, che investe nella nostra città e che abbiamo subito invitato a partecipare al “tavolo letteratura”, non apre solo un negozio, ma un centro di cultura. È bene che l’individuo si avvicini alla cultura fin dalla tenera età ed è quello che promuove l’ideatrice e proprietaria con questo luogo». Per poi continuare: «Proprio in questi giorni ho

firmato alcune centinaia di lettere di invito ai genitori perché iscrivano i loro piccoli, sin da neonati, in biblioteca e la percentuale di risposta è molto alta. Il degrado che molti cittadini lamentano sulle piattaforme social non rispecchia la mia Busto. Il degrado che sentiamo intorno è prima di tutto mentale e la cultura ne è un antidoto».

“I libri e i giorni” nasce dalla passione di Serena per i libri e per le librerie, ma non tra poche titubanze: «Ho pensato a lungo se dare il via a questo capitolo di vita per poi decidere di inseguire quello che era il mio sogno da sempre. – ha affermato Serena – Oltre ai libri propongo anche un angolo oggettistica frutto del lavoro di artigiane, mi affascina il mondo dell’artigianato, ma soprattutto voglio favorire questo commercio pregiato», ha spiegato la proprietaria, affiancata dalla sorella Luna appassionata d’arte e di illustrazione.

Presente alla grande apertura anche il vice direttore della biblioteca Monica Giuffrida.