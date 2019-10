A Marnate mostra dedicata a Pietro Bordoni . Umorista e pittore.

A Marnate, nella cornice della storica Cooperativa – CRAL di via Roma, è stata inaugurata la mostra personale di grafica e pittura dedicata a Pietro Bordoni, Pietrino come amava presentarsi, alla memoria.

Nato a Pavia nel 1920, diplomato in Maturità Artistica presso il Liceo Artistico di Brera – Milano , si aggregò, durante la guerra, come bozzettista, scultore e scenografo alla compagnia nazionale di marionette “Giacomo Colla“. Nel 1962 ha sposato una marnatese e nel 1969 si è trasferito a Marnate. Ci ha lasciati nel 2015. La sua esistenza è stata divisa tra il lavoro e l’arte. Il suo talento è testimoniato dalla partecipazione a molte mostre collettive in cui si è distinto collezionando numerosi premi.

Curata dal critico d’arte e artista Mario Villa, amico personale di Pietro Bordoni , l’esposizione raccoglie alcune opere esemplari della ricca produzione dell’autore. Le prime esperienze legate all’attività presso la compagnia nazionale di marionette Giacomo Colla, il ritratto in bianco e nero , il paesaggio ad acquarello.

“Mi sono sentito un ladro quando sono entrato nello studio di Pietrino, rimasto intatto da quando ci ha lasciati ormai quasi 5 anni fa. Un quadro incompiuto, i suoi pennelli , il suo sgabello davanti alla finestra piena di luce“. Poi la voce si incrina e Mario Villa non riesce a completare la descrizione del suo incontro con la casa e lo studio dell’artista.

Presenti all’inaugurazione, insieme ai tanti amici , il figlio Sergio , il presidente della Cooperativa Gian Franco Sommaruga e la sindaca di Marnate Elisabetta Galli: “Sono felice di partecipare a questi eventi che valorizzano il talento e l’opera dei marnatesi , soprattutto in questa sede che oggi è frequentata anche da molti giovani e spero possa essere sempre più luogo di incontro per i cittadini anche per iniziative culturali”.

La promessa è quella di realizzare per il prossimo anno,centenario della nascita, una grande mostra dedicata a Pietro Bordoni , presso i locali del Comune. Una mostra che valorizzi appieno anche le doti di umorista e vignettista dell’artista.

Per informazioni e visita alla mostra telefonare, fino a domenica 3 novembre, al numero 3713465361.