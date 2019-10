I Mastini alla ricerca di un altro colpo esterno

Secondo impegno nel giro di tre giorni per i Mastini Varese che dopo aver vinto con una certa autorità il derby con il Como devono viaggiare in direzione dell’Alto Adige per la settima partita di un campionato fino a qui perfetto, con sei successi e il primato in classifica.

Avversari – sabato 26 ottobre, dalle ore 19 – dei gialloneri saranno gli Unterland Cavaliers, nome a prima vista nuovo sulla scena della Italian Hockey League ma in realtà scaturito dalla fusione di due squadre ben note nelle stagioni scorse, Egna e Ora, gruppi capaci anche di duellare a buon livello (soprattutto i Frogs) nel recente passato.

A grandi linee, l’Egna ha messo la pista (coperta), l’Ora ha fornito un maggior numero di uomini anche se l’unione ha provocato l’addio di qualche giocatore di alto profilo. La formazione affidata a Miha Zbontar ha un’età media piuttosto bassa e pattina bene, ma non ha ancora iniziato a girare al regime sperato. Cinque i punti conquistati dai Cavalieri in altrettante partite, con vittorie su Fiemme e Caldaro e una sconfitta fresca fresca rimediata ad Alleghe per 4-2. Uno dei marcatori del match contro le Civette, l’italo-canadese Buonincontri, è anche il bomber della formazione altoatesina con quattro reti all’attivo (e 6 punti totali), una in più di Steiner, difensore goleador dell’Unterland.

Il Varese, come accennato, arriva all’appuntamento forte di una classifica scintillante e impreziosita dal 7-3 nel derby, risultato che unito alla vittoria “da due punti” del Merano ha permesso di portare a due i punti di vantaggio sulle Aquile. La trasferta di Egna però dovrà essere all’insegna della massima attenzione: da quelle parti, in passato, sono stati lasciati troppi punti utili. In casa Mastini nel “giorno di mezzo” le attenzioni sono state dedicate soprattutto a Michael Mazzacane, ricoverato all’Ospedale di Circolo dopo la bruttissima carica subita contro il Como. Le sue condizioni non destano preoccupazione ma i sanitari hanno voluto approfondire la situazione: scontata la sua assenza sabato sera ed è possibile che il suo riposo duri per alcuni giorni. Al suo posto, con i Cavaliers, dovrebbe esserci Di Vincenzo. Alla Würth Arena arbitreranno Soraperra e Gruber affiancati da Brondi e Rivis; diretta per i tifosi su Radio Village.