Mastini sull’ottovolante: stavolta è vittoria con goleada

Otto reti consecutive, prima di lasciare qualche spazio agli avversari: è una vittoria roboante, netta e feroce quella ottenuta dai Mastini a Egna, sulla pista dei malcapitati Unterland Cavaliers: 2-8 il finale, un risultato che troppo spesso negli anni scorsi era capovolto a sfavore del Varese che però, in questa stagione, pare affamato di rivincite. (foto in alto di T. Munerato/Mastini)

Partita sul velluto quella della formazione di Da Rin, arrivata in Alto Adige senza giocatori importanti (M. Mazzacane, Re e Di Vincenzo) con il chiaro obiettivo di mantenere o consolidare la vetta della classifica: alla fine non cambia nulla, perché il Merano non fallisce l’appuntamento casalingo con il Valdifiemme (4-1) e resta saldo a -2 rispetto ad Andreoni e compagni.

Alla Würth Arena, intanto, non c’è storia. Anzi, c’è storia ma è tutta di marca lombarda: non capita tutti i giorni di trovare tre fratelli nel tabellino marcatori della stessa partita. Ai Mastini riesce anche questa impresa, perché il tris di Borghi (Marcello, Francesco e Pietro) va a segno in contemporanea, con “Marci” autore addirittura di una tripletta. Con i tre punti guadagnati a Egna, il Varese sale ora a quota 20 punti contro i 18 del Merano ma il prossimo fine settimana può cambiare le carte in tavola, nel bene o nel male: doppio turno casalingo il 1° e il 3 novembre con i gialloneri che prima ospitano il temibile Appiano e poi il Valdifiemme.

LA PARTITA

Ai Mastini servono solo 50″ per rompere il ghiaccio con la linea più prolifica: rete di Marcello Borghi assistito da Perna e Franchini. “Marci” replica al 6′, poi tocca al canadese infilare lo 0-3 dopo 8’30”, rete che costringe Zbontar a togliere il frastornato Steiner per inserire tra i pali l’affidabile Giovanelli. Ma prima del quarto d’ora i gialloneri segnano di nuovo, addirittura con l’uomo in meno: Perna scappa in solitaria e sigla il poker.

I Cavaliers non riescono ad avvicinarsi alla porta ospite e allora si affidano ai tiri da fuori che Tura può controllare, poi il portiere giallonero si esalta nell’uno contro uno con Pisetta. Scampati i pericoli, il Varese torna a segnare e lo fa nuovamente con Perna, poco dopo aver registrato un palo di Odoni. La sesta rete è ancora di Marcello Borghi autore di una spettacolare azione (in shorthand) partita da lontano e conclusa con la finta giusta per battere Giovanelli. Prima della sirena del 40′ gloria anche per Francesco Borghi, a segno dalla blu in situazione di powerplay.

Il divario, oceanico, arriva sino allo 0-8 per Varese quando anche il fratello più giovane, Pietro Borghi, si iscrive all’elenco realizzatori. Da Rin ha tempo di provare Menguzzato tra i pali, apparso incolpevole in occasione delle due reti della bandiera di Unterland (Zerbetto e Buonincontri). Troppo poco e troppo tardi perché i Cavaliers possano imbastire una rimonta.