Missionari in Amazzonia, una serata in oratorio

È monsignor Giuliano Frigeni il protagonista della serata organizzata a Somma Lombardo mercoledì 2 ottobre alle ore 21. L’argomento: conoscere le meraviglie e i drammi di un continente in pericolo, l’Amazzonia.

“I colori dell’Amazzonia” è il tema attorno cui ruota la serata organizzata all’oratorio San Luigi in via Mameli 69.

«Qui ho visto davvero come evangelizzazione e promozione umana siano due dimensioni tra loro inseparabili», racconta il vescovo di Parintins, monsignor Giuliano Frigeni, missionario del Pime come tutti i suoi predecessori. Radici bergamasche, settantaduenne, padre Giuliano ha festeggiato proprio quest’anno i vent’anni di episcopato in questa comunità. Nell’Amazzonia brasiliana, però, vive ormai da quaranta; da quando la sua prima missione, insieme a padre Massimo Cenci, era stata la parrocchia di Nossa Senhora de Nazaré, con 30 comunità lungo le due strade, all’estrema periferia di Manaus.

Leggi l’articolo su Mondo e Missione