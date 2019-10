Narrare le proprie emozioni, un corso in libreria

“Come risvegliare la creatività letteraria per imparare a narrare le proprie emozioni”. È questo il titolo della serie di incontri organizzata dalla Libreria Mondadori di Laveno Mombello e in programma per l’11, il 18 e 25 novembre e il 9 dicembre. Il corso, un “invito alla scrittura di auto-aiuto” sarà tenuto da Barbara Bottazzi e Emma Luciani.

Le iscrizioni sono aperte. Per informazioni: 0332.669487 o illibrolaveno@libero.it.