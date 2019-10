Non vuole farsi identificare e rompe una costola ad un poliziotto

I poliziotti erano stati chiamati da alcuni residenti per la presenza di una persona sospetta attorno alle auto di via Montenevoso e, quando l’hanno visto col cappellino e parte del volto coperto da felpa e cappellino con visiera, hanno cercato di fermarlo per identificarlo ma lui è scappato.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì e nell’inseguimento uno dei due agenti del Commissariato di Legnano si è rotto una costola a seguito della colluttazione con l’uomo, ferita giudicata guaribile in 30 giorni.

Nonostante il dolore acuto il capo-equipaggio e il collega sono riusciti a fermarlo in via Santa Caterina. Per lui sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale.