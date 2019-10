L’Oro Olimpiaco Cha Dong Min al quinto congresso di Taekwondo

Sabato 26 e domenica 27 ottobre si terrà tra Solbiate Olona e Busto Arsizio il quinto Congresso Europeo del Taekwondo Song Moo Kwan.

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti provenienti da Inghilterra, Irlanda, Austria, Francia, Portogallo, Spagna, Italia e Corea.

Verranno coinvolti oltre 100 tecnici allenarsi sotto la direzione di grandi maestri della disciplina e soprattutto del maestro Cha Dong Min (foto Wikipedia), campione olimpico nel 2008 e medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2016.

Allego inoltre il programma del Corso di aggiornamento tecnico che vedrà oltre 100 tecnici allenarsi sotto la direzione di grandi maestri e del maestro Cha Dong Min Campione Olimpico anno 2008 e medaglia di bronzo Olimpiadi 2016.

Il programma del weekend inizierà nella mattinata di sabato 26 ottobre all’Hotel Le Robinie di Solbiate Olona con il congresso. Dopo la pausa pranzo il gruppo si trasferirà al PalaFerrini di Busto Arsizio dove dalle ore 14.30 ci sarà la preparazione atletica e tecnica di forme, schemi e tattica di combattimento. La giornata terminerà con la serata di gala all’Hotel Le Robinie.

Domenica 27 ottobre tutto il programma si terrà al PalaFerrini. Alla mattina, dalle 9.30 si proseguirà con la preparazione, così come nel primo pomeriggio. Alle 16.30 l’ultimo appuntamento in calendario: gli esami per Dan e qualifica con lo speciale test Song Moo Kwan.