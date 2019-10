Orologi all’asta

L’Istituto Vendite Giudiziarie di Varese, è stato incaricato dal Tribunale di Busto Arsizio, a porre in vendita orologi di importante rilevanza storica.

La vendita si effettuerà in modalità telematica, sul sito www.benimobili.it, dal 21 al 25 ottobre 2019, collegandosi alla pagina del sito dedicata.

Una successiva asta verrà svolta tra il 9 e il 13 dicembre, per la vendita di 14 lotti.

Lotto numero 10

Orologio marca Rolex in acciaio con cinturino acciaio mod. GMT Master, modello 6542 calibro movimento 1030, numero movimento N830953, 12 maglie oyster, ghiera rossa/nera, vetro esalite con lente, scatola e portadocumenti vuoto e alcune parti modificate.

Prezzo base 8.000 euro

Data e ora inizio gara: 21/10/2019 12:00

Data e ora fine gara: 25/10/2019 12:00

Procedura: CORPI DI REATO BA 7124/01

Numero IVG: 3/2019/CR

Lotto numero 12

Orologio marca Rolex oro giallo con cinturino in oro giallo mod. GMT Master, matricola 1597006, modello 1675, calibro movimento 1570, numero moivmento 40330, quadrante nero index,

Prezzo base 12.000 euro

Data e ora inizio gara: 21/10/2019 12:00

Data e ora fine gara: 25/10/2019 12:00

Procedura: CORPI DI REATO BA 7124/01

Numero IVG: 3/2019/CR

Lotto numero 13

Orologio marca Rolex con cinturino acciaio mod. Daytona, matricola R944935, modello 16520, calibro movimento 4030, numero movimento 200079, quadrante in madreperla sostituito nel tempo e non coevo al modello, copri ansa danneggiato, ghiera in acciaio, vetro minerale con fondello sostituito.

Prezzo base 6.000 euro

Data e ora inizio gara: 21/10/2019 12:00

Data e ora fine gara: 25/10/2019 12:00

Procedura: CORPI DI REATO BA 7124/01

Numero IVG: 3/2019/CR