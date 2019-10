Ostinelli non è imputata nel processo Piazza Pulita

In merito all’articolo sul via al processo che riguarda la turbativa di alcune gare pubbliche e che coinvolge altre 8 persone tra amministratorei pubblici e dirigenti delle partecipate e del Comune di Legnano, con una nota la società Amga desidera effettuare due importanti precisazioni, con cortese preghiera di pubblicazione:

1) La Presidente del Gruppo AMGA, prof.ssa Catry Ostinelli, non sarà la firmataria di alcun incarico di assistenza in giudizio della società AMGA, nel procedimento penale in corso. Non spetterà a lei determinare la costituzione a parte civile della Società, nel processo che sta per iniziare, inerente l’inchiesta Piazza Pulita.

2) La Presidente Ostinelli non ha ricevuto alcuna comunicazione di un suo rinvio a giudizio. Affermare, pertanto, che andrà “certamente a processo” non risulta corretto, proprio perché non rispondente ai fatti nella loro attualità.

Effettivamente al momento la presidente risulta indagata con avviso di chiusura indagini e la sua posizione seguirà un altro iter rispetto agli altri.