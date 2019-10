Processo “Piazza pulita“ dubbi sul Comune parte civile

È durata poco meno di un’ora la prima udienza del processo per i concorsi pilotati a Legnano iniziato questa mattina, lunedì, in tribunale a Busto Arsizio.

Il giudice Daniela Frattini ha, infatti, deciso di rinviare l’udienza a settimana prossima per decidere sull’eccezione presentata dal legale dell’ex-sindaco Gianbattista Fratus, Maira Cacucci, in merito alla presentazione della costituzione di parte civile da parte del Comune di Legnano, delibera firmata dal commissario straordinario Cirelli.

Secondo l’avvocato legnanese che ha citato il testo unico degli enti locali, infatti, l’atto amministrativo sarebbe viziato dal criterio dell’urgenza e dell’immediata eseguibilità che non sarebbe stata necessaria e, quindi, la delibera avrebbe dovuto seguire l’iter normale della pubblicazione sull’albo pretorio e i classici dieci giorni perchè possa essere considerata efficace. Quei dieci giorni, alla data odierna, non sarebbero ancora scaduti.

Ascoltate le repliche dell’avvocato di parte civile Di Matteo e del pm Nadia Calcaterra, la giudice ha deciso di rinviare l’udienza per valutare e decidere.

In aula erano presenti i tre principali imputati di questo processo: l’ex-sindaco di Legnano Gianbattista Fratus, l’ex-vicesindaco Maurizio Cozzi e l’ex-assessore ai Lavori Pubblici Chiara Lazzarini. A tutti e tre sono contestati i reati di turbativa d’asta e turbativa della scelta del contraente per aver pilotato la nomina del direttore generale del Comune e quello del direttore di Amga, società municipalizzata legnanese, oltre alla modifica di un bando per la nomina di un commercialista in Euro.Pa., altra società partecipata dal Comune di Legnano.