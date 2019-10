Partecipare Sempre dice “no” alla rotonda di via Crestani

No alla rotonda di via Crestani, quella che sarà realizzata all’incontro con viale Marconi, ad Abbiate Guazzone, in corrispondenza del passaggio a livello. Il gruppo Partecipare Sempre, che fa capo all’ex sindaco Laura Cavalotti, ha affisso diversi manifesti in città spiegando le motivazioni che hanno portato a questa presa di posizione.

«Il nostro no è dovuto a diversi motivi – spiega l’ex primo cittadino –: la mancanza di approfondimento nella scelta della rotatoria come unica soluzione per la viabilità e la sicurezza dei cittadini; l’urgenza di un incontro con le Ferrovie Nord per conoscere le intenzioni sul passaggio a livello di via Crestani e progettare il futuro di Abbiate; la necessità di definire prima una viabilità alternativa ad Abbiate per le difficoltà create dalla chiusura del passaggio a livello principale e la futura possibile chiusura del passaggio di via Crestani».

Inoltre, la Cavalotti esplicità anche alcune motivazioni ambientali, spiegando che vi sarà «il traglio di numerosi tigli sani che caratterizzano la nostra “città dei tigli”; la modifica dell’ecosistema; l’interruzione della continuità dello storico Viale Marconi di accesso alla città realizzato dall’ingegner Bernacchi». Inoltre, i costi: «l’eccessivo costo da oltre € 700.000,00 per l’acquisto e la demolizione della casa (il contratto pre-acquisto risale a marzo 2010) e la realizzazione della rotonda (€ 320.000,00) a carico dei cittadini di Tradate».