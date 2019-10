Perdita idrica a Morosolo, possibili disagi

Intervento idrico a Morosolo. Acsm Agam Reti gas acqua è intervenuta via San Martino a Morosolo, frazione di Casciago, per riparare una perdita idrica.

In conseguenza dell’esecuzione delle opere, con carattere di urgenza, sarà assente o carente l’erogazione Morosolo e potranno verificarsi cali di pressione anche nel Comune di Varese, segnatamente nei rioni di Calcinate del Pesce, Calcinate Inferiore, Via Ponti, via Mottarone, via Duca degli Abruzzi.

L’azienda si scusa per i disagi.