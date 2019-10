“Pirati fantasma” invadono il centro città per Halloween

Dalle sponde del fiume al centro città, i “Pirati Fantasma” invadono Sesto Calende nel pomeriggio di sabato 26 ottobre per portare tra le strade una tetra, ma comunque festosa atmosfera di Halloween.

A promuovere la mostruosa iniziativa, per festeggiare con le famiglie, come ormai d tradizione, una delle feste più attese da bambini e ragazzi, è il Gruppo commercianti e artigiani, la Pro Sesto Calende e la ConfCommercio Gallarate Malpensa che hanno scelto di affidare la regia di questo pomeriggio mostruoso allo staff di Merilla.

Saranno cinque le postazioni presenti nelle principali piazze cittadine, ciascuna identificata con un ruolo preciso. Ci sarà la Nave dei Pirati, isole e scogli, ciascuno caratterizzato da un’attività differente. Bambini e ragazzi potranno divertirsi a farsi tatuare come veri bucanieri oppure farsi colorare i capelli per rendere più tetro e terrificante il proprio aspetto.

Ci sarà anche un laboratorio dove decorare ciascuno la propria “Halloween bag” per fare “Dolcetto o Scherzetto” in un tour per case e negozi. E per chi avesse il piacere di portare a casa un ricordo di questa splendida giornata, una foto sarà gentilmente offerta dall’organizzazione: ci sarà uno spazio a tema allestito proprio per degli scatti memorabili in pose super minacciose.

Su indicazione dell’assessore Edoardo Favaron, la manifestazione gode anche del patrocinio della Città di Sesto Calende grazie alla sensibilità ed attenzione dell’Assessore Edoardo Favaron.