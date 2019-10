Il pitone in giardino e il pappagallo sul balcone, pomeriggio “bestiale” per i Vigili del Fuoco

È stato un pomeriggio dedicato al recupero di animali quello che hanno vissuto i vigili del fuoco giovedì 31 ottobre.

Il primo alle ore 14:30 nel comune di Varese in via Cernuschi. Una signora ha trovato un pappagallo sul balcone della propria abitazione e richiesto aiuto. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno catturato l’animale e a seguito di alcune ricerche è emerso che era scappato dallo zoo cittadino a cui è stato prontamente riconsegnato.

Neanche il tempo di finire questo intervento che al centralino è arrivata un’altra chiamata. Questa volta dall’altro lato della cornetta c’erano i proprietari di una villetta di via Pravallo a Lozza che poco prima avevano trovato un pitone in giardino. Il serpente era stato già catturato da loro che, però, non sapevano che farsene. I vigili del fuoco sono così intervenuti con un’autopompa, hanno recuperato il rettile e lo hanno portato in custodia nello zoo cittadino, in attesa di risalire al proprietario.

Non è la prima volta che a Lozza devono fare i conti con i serpenti. Già ad agosto un pitone reale di oltre un metro aveva trovato alloggio nella sdraio di un’abitazione.