“Il progetto di Coinger? Non è equo”

“La tariffa puntuale di bacino non è equa: non è accettabile che una famiglia con a carico un anziano paghi di più di una banca che butta solo cartacce. Questo è quel che conta, l’equità sostanziale e non formale. Paghi solo quel che butti? Sì ma le distinzioni vanno fatte”. Jacopo Ghiringhelli, assessore esterno del comune di Brunello ribadisce la posizione sua e quella degli altri otto paesi che contestano il progetto della società di smaltimento rifiuti.

Dopo i risultati della sperimentazione di due anni presentati da Morazzone, Brunello non cambia idea: “Nessuno dubita della congruità economica del progetto – dice Ghiringhelli – ma la nostra è una battaglia di principio. E chiariamo una cosa: il nostro bilancio è in ordine e solidissimo, non abbiamo costi extra nella Tari. Quindi la nostra opposizione al progetto non nasce dalla necessità di far quadrare i conti.

Noi contestiamo questa presunta equità che è solo formale e il fatto che ci vengano imposti da Coinger tutti i servizi accessori, pulizia delle strade, svuotamento dei cestini, a costi non negoziabili. Noi eravamo tutti d’accordo di far partire la tariffa puntuale, ma non di bacino, su due frazioni secco e umido sin da gennaio. Ma Coinger ha detto di no: vuole che il progetto entri in vigore subito, per tutte le frazioni e che la parte economica faccia tutta capo a loro. La nostra domanda – conclude Ghiringhelli – a questo punto è: perché questa fretta? Perché non procediamo a piccoli passi, facendo dei test, come abbiamo chiesto? Cosa sia d’ostacolo alla nostra richiesta non lo sappiamo, nessuno ci ha mai risposto”.